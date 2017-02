DZ Bank senkt fairen Wert für Deutsche Telekom - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Telekom von 18,00 auf 17,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen.Die US-Mobilfunktochter T-Mobile US habe erneut ein überzeugendes Quartal abgeliefert und für 2017 weiteres deutliches Wachstum in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer Studie vom Dienstag. Mit Blick auf die Vorlage des Geschäftsberichtes der Deutschen Telekom Anfang März erwartet Oblinger ein bereinigtes operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) von 21,5 Milliarden Euro. Angesichts des Kursrutsches der britischen Beteiligung BT Group bestehe Anpassungsbedarf bei den Bonnern. Dieser liege kumuliert bei rund 3 Milliarden Euro. Davon könnten sie möglicherweise etwa zwei Drittel bereits im Jahresabschluss 2016 verarbeiten, glaubt der Analyst./la/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.