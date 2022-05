DZ Bank senkt fairen Wert für BASF auf 70 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF von 74 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Trotz der guten operativen Entwicklung im ersten Quartal bleibe der Chemiekonzern bei seinem vorsichtigen Ausblick auf das laufende Jahr, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der neue faire Wert sei auf die niedrigeren Bewertungsmultiplikatoren für den Chemiesektor infolge des russischen Einmarschs in die Ukraine zurückzuführen./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2022 / 13:47 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2022 / 14:25 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.