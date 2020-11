DZ Bank senkt fairen Wert für Aareal Bank auf 19 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aareal Bank von 23 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Immobilienmärkte werde den Immobilienfinanzierer vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie noch bis weit in das Jahr 2021 beschäftigen, schrieb Analyst Markus Mischker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings verfüge das Unternehmen über eine hinreichend gute Eigenkapitalausstattung und ein erfahrenes Management, um diese Herausforderungen zu meistern./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 13:06 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2020 / 14:03 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.