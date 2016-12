DZ Bank senkt Hugo Boss auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 52 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hugo Boss von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber auf 52 Euro belassen.Analyst Herbert Sturm begründete sein neues Anlagevotum mit einem anhaltend schwierigen Inlandsgeschäft, wachsenden Risiken im britischen Absatzmarkt sowie Umsatzeinbußen in den USA. Zudem sei derzeit schwer abzuschätzen, ob der Modekonzern in den kommenden Jahren an den gewohnt hohen Ausschütungsquoten festhalten werde, schrieb er in einer Studie vom Freitag./edh/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.