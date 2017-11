DZ Bank senkt Henkel auf 'Halten' - Fairer Wert 122 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 128 auf 122 Euro gesenkt.Umsatz und Ergebnis lägen unter den Erwartungen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Dienstag. Der Hauptgrund hierfür seien belastende Wechselkurseffekte, unter anderem in Ägypten, China und der Türkei sowie eine nachlassende Umsatzdynamik in den Segmenten Kosmetik und Waschmittel./bek/ajx Datum der Analyse: 14.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.