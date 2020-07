DZ Bank senkt Gerresheimer auf 'Verkaufen' - Fairer Wert erhöht

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Gerresheimer nach Quartalszahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber von 66,20 auf 70,40 Euro angehoben.Insgesamt verspüre der Verpackungshersteller einen leichten Rückenwind von der Covid-19-Pandemie, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte eine weltweite Impfkampagne in den beiden nächsten Jahren Gerresheimer weniger einbringen, als der starke jüngste Kursanstieg suggeriere./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2020 / 15:02 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2020 / 15:09 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.