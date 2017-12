DZ Bank senkt Axel Springer auf 'Halten' - Fairer Wert 68 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Axel Springer von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, aber den fairen Wert auf 68 Euro belassen.Analyst Harald Schnitzer wertete den Verkauf des französischen Frauenportals Aufeminin in einer am Montag vorliegenden Studie als weitgehend neutral mit Blick auf die Bewertung der Aktien. Der Medienkonzern fokussiere sich weiterhin auf die Digitalisierung und Internationalisierung der Geschäftsaktivitäten. Nach den deutlichen Kurssteigerungen in den letzten Monaten strich Schnitzer nun seine Kaufempfehlung./la/ck Datum der Analyse: 18.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.