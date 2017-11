DZ Bank hebt fairen für Sixt auf 79 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Sixt St":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sixt nach Zaheln von 72 auf 79 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen.Sixt verfüge in beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Fahrzeug-Leasing über eine gute Wettbewerbsposition in wichtigen Kernmärkten, schrieb Analyst Harald Heider in einer Studie vom Freitag. Angesichts der starken Kursentwicklung in den letzten Wochen seien die günstigen Ertragsperspektiven jedoch schon zu einem großen Teil in den Aktienkurs eingepreist./mis/oca Datum der Analyse: 17.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.