DZ Bank hebt fairen Wert für Zalando auf 93 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Finanztrends Video zu Zalando



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando von 88 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen.Die Pandemie habe die Wettbewerbsposition des Online-Händlers im europäischen Modemarkt verbessert, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit dem Rückzug des langjährigen Mehrheitsaktionärs Kinnevik und der damit einhergehenden Erhöhung des Streubesitzes verbesserten sich für Zalando die Aufstiegschancen in den bald aus 40 Werten bestehenden, deutschen Leitindex Dax./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2021 / 15:57 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2021 / 16:05 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.