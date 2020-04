DZ Bank hebt fairen Wert für Wacker Chemie auf 57 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wacker Chemie vor Zahlen zum ersten Quartal von 46 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Analyst Peter Spengler erwartete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nun zwar wegen der Coronavirus-Pandemie einen stärkeren Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) für das Jahr 2020 als zuvor. Allerdings seien die Bewertungs-Multiplikatoren und vor allem die Marktbewertung der von dem Spezialchemiekonzern gehaltenen Beteiligung an dem Waferhersteller Siltronic zuletzt gestiegen, beide Faktoren überkompensierten die niedrigeren Gewinnschätzungen deutlich./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 16:37 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2020 / 17:00 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.