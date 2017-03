DZ Bank hebt fairen Wert für Vonovia auf 37 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia nach Jahreszahlen von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Die 2016er-Zahlen seien im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer Studie vom Donnerstag. Die Investitionen in das Bestandsportfolio gewönnen deutlich an Dynamik und dürften dem Immobilienkonzern auch ohne zusätzliche Akquisitionen zu spürbarem Wachstum verhelfen./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.