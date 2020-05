DZ Bank hebt fairen Wert für Thyssenkrupp - 'Verkaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Thyssenkrupp nach einer Anpassung der Unternehmensstrategie von 3,30 auf 3,80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen.Der Industriekonzern plane einen weitreichenden Umbau und wolle so einen Ausweg aus der Krise finden, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Neuausrichtung dürfte mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Eine gute Lösung für den angeschlagenen und zyklischen Stahlbereich könnte schwieriger zu finden sein als für den Marineschiffbau./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2020 / 15:59 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2020 / 16:10 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.