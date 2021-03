DZ Bank hebt fairen Wert für Takkt auf 14,50 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Takkt":

Finanztrends Video zu Takkt



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Takkt von 13,50 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Analyst Peter Spengler rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studien zwar mit einem verhaltenen Start des Versandhändlers für Geschäftsausstattungen in das neue Jahr. Ab dem zweiten Quartal seien die Chancen für ein beschleunigtes Wachstum aber gut./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2021 / 10:17 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2021 / 13:43 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.