DZ Bank hebt fairen Wert für Symrise auf 105 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise vor Zahlen zum ersten Halbjahr von 86 auf 105 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen.Wegen des diversifizierten Kunden- und Produktportfolios dürfte der Konzern trotz des schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft von rund 3 Prozent erzielt haben, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der Knappheit an börsennotierten Global Playern im Bereich Geschmacks- und Duftstoffe sowie der hohen Widerstandsfähigkeit des Symrise-Geschäftsmodells hält Maul das Rückschlagpotenzial der Aktien trotz ambitionierter Bewertungsmultiplikatoren für überschaubar./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2020 / 15:17 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2020 / 15:21 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.