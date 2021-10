DZ Bank hebt fairen Wert für Südzucker auf 15,75 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker von 15,00 auf 15,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen."Die Zuckeraussichten für das Geschäftsjahr 2022/23 werden trotz steigender Kosten süßer", titelte Analyst Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Südzucker sei in der Herbstpreisrunde auf einem guten Weg, die angestrebten "moderaten Preiserhöhungen" zu fixieren. Der Experte verwies auch auf gute erste Rahmenparameter der Ru?benkampagne 2021./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / 13:22 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2021 / 13:40 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.