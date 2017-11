DZ Bank hebt fairen Wert für Rational auf 552 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rational nach Zahlen von 510 auf 552 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen.Der Hersteller von Großküchengeräten habe im dritten Quartal erneut überzeugt, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer Studie vom Montag. Die Wachstumsdynamik sei hoch. Hohe Zukunftsinvestitionen belasteten in diesem Jahr zwar die Margen, dürften sich aber in den kommenden Jahren auszahlen./ajx/ck Datum der Analyse: 06.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.