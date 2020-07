DZ Bank hebt fairen Wert für RWE auf 35,50 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von RWE von 31,00 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Die Unsicherheit über den Kohleausstieg habe sich durch die nun in Gesetzestext gegossenen Entschädigungsregelungen nochmals etwas verringert, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte ist weiterhin der Meinung, dass die Ziele des Versorgers für 2020 konservativ sind. Die Dividende liege zwar unter dem Sektorniveau, sei dafür aber vergleichsweise sicher./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 09:14 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2020 / 09:36 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.