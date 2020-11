DZ Bank hebt fairen Wert für RTL auf 38 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

Finanztrends Video zu RTL Group



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von RTL nach Zahlen von 31 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen.Der Umsatz des Fernsehsenders im dritten Quartal habe etwas über seinen Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das Schlussquartal erscheine sehr konservativ, denn Reigber geht davon aus, dass die Folgen der erneuten Lockdowns für den Werbemarkt nicht mehr so gravierend sein dürften. Das Chance/Risiko-Profil sei weiterhin ausgeglichen./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2020 / 11:44 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2020 / 11:51 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.