DZ Bank hebt fairen Wert für Puma SE auf 60 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma SE nach Zahlen von 44 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen.In den Monaten Juni und Juli habe sich die Geschäftsentwicklung des Sportartikelherstellers deutlich stabilisiert, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Stand Ende Juli seien weltweit 91 Prozent der eigenen Geschäfte wieder geöffnet gewesen. Auch wenn eine zweite Welle der Coronavirus-Pandemie im weiteren Jahresverlauf nicht auszuschließen sei, habe sich die Sicht in die künftige Geschäftsentwicklung gegen Ende des ersten Halbjahres deutlich verbessert./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2020 / 10:28 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2020 / 10:36 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.