DZ Bank hebt fairen Wert für Puma SE auf 44 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Puma SE nach Zahlen von 39 auf 44 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen.Analyst Herbert Sturm rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie für 2020 mit einem Umsatzrückgang um 18 Prozent. Im kommenden Jahr geht er dann allerdings von starken Nachholeffekten aus, insbesondere in China. Sturm reduzierte daher den Risikoabschlag./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 13:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / 13:22 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.