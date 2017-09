DZ Bank hebt fairen Wert für OHB auf 44 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "OHB":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für OHB Technology von 35 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Er berücksichtige bei der Aktie des Raumfahrt-Unternehmens nun eine "aktivistische Investoren-Prämie", schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer Studie vom Freitag. Das Engagement von Guy Wyser-Pratte scheine den Kurs hochgetrieben zu haben und weitere Aktienkäufe in den kommenden Monaten seien nicht auszuschließen. Was auch immer Wyser-Pratte tue - Spekulationen über den aktivistischen Investor könnten einen Boden für den Kurs einziehen und diesen sogar weiter steigen lassen./ajx/tav Datum der Analyse: 15.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.