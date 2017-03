DZ Bank hebt fairen Wert für Leoni auf 52 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni AG":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Leoni nach Zahlen von 44 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Der Autozulieferer habe 2016 beim operativen Ergebnis (Ebit) die eigene Prognose übertroffen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Montag. Der Ausblick erscheine insbesondere auf der Umsatzseite mit Blick auf die bisherige Kupferpreisentwicklung konservativ. Die mittelfristige Zielsetzung sei realistisch und daher sei in den kommenden Quartalen nicht mit negativen Überraschungen zu rechnen. Leoni sollte es also gelingen, verlorenes Anlegervertrauen zurückzugewinnen./mis/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.