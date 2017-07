DZ Bank hebt fairen Wert für Kion auf 89 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Kion nach Zahlen von 74 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Die hohe Dynamik im Bereich Industrial Trucks & Services halte an, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer Studie vom Donnerstag. Er berücksichtigt nun das besser als als erwartet ausgefallene zweite Quartal, die geringeren Anlaufverluste in Mexiko und das anhaltend gute Ergebnis im Gabelstapler-Geschäft./ajx/zb Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.