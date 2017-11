DZ Bank hebt fairen Wert für Hella auf 60 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hella nach Zahlen von 58 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Im ersten Geschäftsquartal habe der Lichtspezialist die Erwartungen nicht ganz erfüllt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte daraufhin leicht seine Schätzungen an, rechnet allerdings mit sukzessiven Verbesserungen. Die Aktie zähle daher weiterhin zu seinen "Top-Picks" unter den Autozulieferern./tih/zb Datum der Analyse: 28.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.