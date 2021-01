DZ Bank hebt fairen Wert für Hannover Rück auf 157 Euro - Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von Hannover Rück von 150 auf 157 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Angesichts der im Vorjahr unerwartet hohen Schadenbelastung im Geschäftsfeld Schaden/Unfall durch die Covid-19-Pandemie seien die Rückversicherer mit hohen Erwartungen in die wichtigen Vertrags-Neuverhandlungen für 2021 gegangen, dabei aber wohl etwas enttäuscht worden, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Munich Re, Hannover Rück und Swiss Re dürften aber trotz der teilweise erheblichen Gewinnrückgänge eine unveränderte Dividende für 2020 zahlen. Sein "Top Pick" im Rückversicherungssektor ist Hannover Rück./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2021 / 11:11 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2021 / 11:34 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.