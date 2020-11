DZ Bank hebt fairen Wert für Gea Group auf 21 Euro - 'Verkaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

Finanztrends Video zu GEA Group



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea von 20 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen.Analyst Thorsten Reigber resümierte in einer am Montag vorliegenden Studie ein gutes drittes Quartal des Maschinenbauers. Die Auftrags-Situation scheine aber eher volatil zu bleiben, was sich 2021 negativ auf den Umsatz und das Ergebnis auswirken könne. Vor diesem Hintergrund erscheine ihm die Bewertung der Aktie weiterhin ambitioniert./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2020 / 15:49 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2020 / 15:58 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.