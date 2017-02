DZ Bank hebt fairen Wert für Dürr auf 92 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Dürr von 89 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Dürr könnte dank Elektrofahrzeug-Projekten in China Impulse im Lackieranlagengeschäft erhalten haben und daher einen guten Start in das Jahr 2017 verzeichnen, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer Studie vom Dienstag. Homag, der zu Dürr gehörende Hersteller von Holzbearbeitungsmaschinen, liege zudem voll im Plan und könnte 2017 bei den Margen positiv überraschen. Die Bewertung der Dürr-Aktie lasse noch Luft nach oben./ajx/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.