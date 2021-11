DZ Bank hebt fairen Wert für Commerzbank - 'Verkaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Commerzbank nach Zahlen von 5,00 auf 5,40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen.Das Finanzinstitut habe ein starkes drittes Quartal mit geringeren Belastungen, reduzierten Umbaukosten und einer erfreulichen Entwicklung im operativen Geschäft verzeichnet, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch blieben die Unsicherheiten bestehen, da die volle Auswirkung des Konzernumbaus noch nicht zu sehen sei und die Unklarheit u?ber die Belastungen durch in Schweizer Franken notierende Kredite in Polen weiter anhielten./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2021 / 13:25 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2021 / 13:46 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.