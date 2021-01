DZ Bank hebt fairen Wert für Bilfinger auf 36 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Finanztrends Video zu Bilfinger



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Bilfinger-Papiere von 26 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Der Dienstleistungskonzern dürfte seine Ziele 2020 erreicht haben, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insbesondere Übernahmespekulationen sollten die Kursentwicklung in den kommenden Wochen prägen./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2021 / 11:26 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2021 / 11:30 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.