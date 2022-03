DZ Bank hebt fairen Wert für Beiersdorf auf 99 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf nach dem Anstieg aus dem Dax in den MDax von 96 auf 99 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ein besserer Produktmix und Effizienzgewinne sollten die Profitabilität im Umfeld steigender Inputkosten stabilisieren, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie zu den Aktien des Konsumgüterkonzerns./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / 16:37 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2022 / 16:47 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.