DZ Bank hebt fairen Wert für Baywa auf 28 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Baywa von 27,50 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen.Der Agrarhändler habe gute Zahle für das dritte Quartal vorgelegt und seinen operativen Gewinn in diesem Jahr qualitativ spürbar gesteigert, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Suche nach einem Partner für die Sparte Renewable Energies lasse aber in Zeiten der Coronakrise weiter auf sich warten./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2020 / 13:57 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2020 / 14:03 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.