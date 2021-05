DZ Bank hebt fairen Wert für BMW auf 110 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BMW von 108 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Der Autobauer gehe aufgrund des Fortgangs des EU-Kartellverfahrens davon aus, dass die EU-Kommission ihre Vorwürfe gegen ihn inhaltlich und zeitlich erheblich beschränken werde, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem verwies er darauf, dass BMW neben der allgemeinen Markterholung in den kommenden Quartalen auch von der Fokussierung auf das Premium-Segment sowie von der frühzeitigen Positionierung beim Thema E-Mobilität profitieren dürfte./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2021 / 12:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2021 / 12:50 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.