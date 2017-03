DZ Bank hebt fairen Wert für Allianz auf 182 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz von 168 auf 182 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Analyst Thorsten Wenzel passte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in einer Studie vom Mittwoch an die beschlossenen Aktienrückkäufe an. Eine im Vergleich zu anderen Erstversicherern deutlich bessere Solvabilitätsquote von 218 Prozent schaffe Spielraum für Zukäufe, und die aufgehellten Perspektiven für die Vermögensverwaltung rechtfertigten einen Bewertungsaufschlag./edh/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.