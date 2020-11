DZ Bank hebt fairen Wert für Aixtron auf 16 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aixtron von 13 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Der LED- und Chipindustrieausrüster sei auf den strukturellen Wachstumsfeldern in der Optoelektronik und der Leistungselektronik stark positioniert, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Schnitzer erhöhte seine Schätzungen ab 2022./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 17:51 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2020 / 17:58 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.