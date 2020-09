DZ Bank hebt fairen Wert für Adidas auf 265 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 250 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen.Der Sportartikelkonzern gehöre zu den Profiteuren des Online-Booms, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach der angekündigten teilweisen Rückführung der Staatshilfen habe er die Risikokomponente in seinem Bewertungsmodell reduziert, begründete der Experte den neuen fairen Wert./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2020 / 09:26 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2020 / 09:35 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.