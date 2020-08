DZ Bank hebt fairen Wert für Aareal Bank auf 23 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aareal Bank nach dem Verkauf eines Teils ihrer IT-Tochter Aareon an Advent von 21,50 auf 23,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Der erzielte Preis sei sehr gut, schrieb Analyst Markus Mischker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus liege gegenwärtig aber vor allem auf der Marktbewertung des Bankgeschäfts der Aareal Bank, und das sei deutlich unterbewertet./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2020 / 12:51 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2020 / 12:59 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.