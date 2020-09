DZ Bank hebt Software AG auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Software":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktie der Software AG von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und ihren fairen Wert von 40 auf 50 Euro angehoben.Die Darmstädter hätten beim Transformationsprojekt Helix bereits 87 Prozent der Maßnahmen umgesetzt und auch bei den Produktinnovationen Fortschritte in der Cloud-Strategie erzielt, lobte Analyst Harald Schnitzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Schätzungen ab dem Jahr 2021./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2020 / 13:24 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2020 / 13:38 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.