DZ Bank hebt Munich Re auf 'Kaufen' - Fairer Wert weiter 251 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Munich Re nach vorläufigen Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert auf 251 Euro belassen.Der Kursrückgang der Aktie in den vergangenen Monaten sei eine gute Einstiegsgelegenheit, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Rückversicherer habe dank des hohen Quartalsgewinns die Chance, sein Jahresziel sogar zu übertreffen. Die Aktie sei von Inflationssorgen bei gleichzeitig extrem niedrigen Zinsen gebremst worden, doch sollte die gesamte Branche im gegenwärtigen Marktumfeld die Auswirkungen hiervon zumindest teilweise überwälzen können./tav/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2021 / 07:39 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2021 / 07:45 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.