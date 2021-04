DZ Bank hebt Lufthansa auf 'Halten' und fairen Wert auf 10,5 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Lufthansa von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 10,00 auf 10,50 Euro angehoben.Die Pandemie habe auch das erste Quartal belastet und so sei die Lage der Fluggesellschaft weiterhin nicht einfach, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einerseits laufe die Erholung schleppender als ursprünglich erwartet. Andererseits stecke der Konzern immer noch in der Neuausrichtung. Zudem sei eine umfangreiche Kapitalerhöhung zu erwarten. Schlamp geht jedoch davon aus, dass sich das Umfeld in den kommenden Monaten aufgrund der Impffortschritte und der sukzessiven Aufhebung der Reisebeschränkungen spürbar beleben wird und sich dadurch die Nachrichtenlage bessern sollte./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / 12:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2021 / 12:14 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.