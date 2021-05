DZ Bank hebt Jenoptik auf 'Kaufen' - Fairer Wert 28 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Jenoptik nach Zahlen zum ersten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 28,50 auf 28,00 Euro gesenkt.Der Technologiekonzern sei ergebnisseitig etwas schwächer als erwartet in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte bewertete aber die mittel- und langfristigen Perspektiven wegen der guten technologischen Positionierung und der erwarteten weiteren Fokussierung des Geschäftsmodells positiv. Der Aktienkurs habe spürbar konsolidiert, so dass der Fachmann nun eine Kaufempfehlung aussprach./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 07:32 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2021 / 07:41 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.