DZ Bank hebt Henkel auf 'Kaufen' - Fairer Wert bleibt 128 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Henkel nach Zahlen für das zweite Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber auf 128 Euro belassen.In der jüngsten Kursschwäche der Aktie des Konsumgüterkonzern sehe er eine gute Einstiegschance, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Donnerstag. Nach den am Markt als enttäuschend gewerteten Resultaten sehe er keinen Grund, etwas an seinen bisherigen Schätzungen zu ändern. Beim aktuellen Kurs spreche des Aufwärtspotenzial nun für eine Kaufempfehlung./tih/bek Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.