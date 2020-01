DZ Bank hebt Dürr auf 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Dürr von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 27 auf 36 Euro angehoben.Die Teil-Einigung im US-chinesischen Handelskonflikt habe die Stimmung der Anleger derzeit deutlich aufgehellt, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Spätestens 2021 könnte sich diese Trendwende in höheren Umsätzen und Ergebnissen der Sektoren Industriegüter und Automotive zeigen. Das Umfeld für Automobilhersteller- und zulieferer bleibe ansonsten aber schwierig. Ab 2021 rechnet Hauenstein bei Dürr wieder mit höherem Wachstum./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / 13:05 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2020 / 13:16 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.