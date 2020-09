DZ Bank hebt Drägerwerk auf 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Drägerwerk von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 86,20 auf 88,50 Euro angehoben.Die zuletzt schwache Kursentwicklung spiegele die Risiken von Stornos bei Beatmungsgeräten bereits wider, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine Gewinnschätzungen an den unteren Rand der Unternehmensprognose für 2020. Dennoch sei der Medizintechnikhersteller im Sektorvergleich günstig bewertet./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2020 / 14:51 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2020 / 14:58 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.