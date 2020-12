DZ Bank hebt Boeing auf 'Kaufen' - Fairer Wert 290 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Boeing von "Verkaufen" auf "Kaufen" um zwei Investmentgrade hoch gestuft und den fairen Wert von 125 auf 290 US-Dollar je Aktie angehoben.Nach dem Krisenjahr 2020 deute sich eine Verbesserung der Ausgangslage im Jahr 2021 an, schrieb Analyst Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nachdem die 737 Max den Flugbetrieb wieder aufgenommen habe und mehrere Impfstoffe die Viruspandemie bekämpften, habe er seine Schätzungen ab 2021 erhöht./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2020 / 16:07 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2020 / 16:12 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.