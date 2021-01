DZ Bank hebt Airbus auf 'Halten' und fairen Wert auf 92 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Airbus nach den Impfstarts gegen das Coronavirus von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 49 auf 92 Euro angehoben.Mit dem Beginn der Impfungen schienen Investoren verstärkt über das vermutlich schwierige Jahr 2021 hinwegzusehen und erwarteten sequentiell höhere Auslieferungen, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen beinhalteten nun trotz andauernder Überkapazitäten etwas höhere Produktionsraten für 2022 bis 2025. Zudem verschob Hauenstein sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2021 / 11:14 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2021 / 11:30 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.