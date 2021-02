DZ Bank hebt Adidas auf 'Halten' und fairen Wert auf 285 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Adidas von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 265 auf 285 Euro angehoben.Neue Impulse für die Aktien des Sportartikelerstellers könnten von dem am 10. März bevorstehenden Investorentag ausgehen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Montag vorliegenden Studie. Am Markt werde schon seit längerem darüber spekuliert, dass im Rahmen der Veranstaltung die mögliche Trennung von Reebok im Fokus stehen könnte. Der höhere faire Wert basiere derweil vor allem auf der gesenkten Risikoprämie in seinem Bewertungsmodell./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / 13:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2021 / 13:57 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.