DZ Bank erhöht fairen Wert für LafargeHolcim - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Aktie von LafargeHolcim von 61 auf 65 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Die geplante Namensänderung in Holcim sieht Analyst Matthias Volkert als einen positiven Schritt hin zu den schweizerischen Wurzeln. Der Zementhersteller profitiere von einer robusten Baukonjunktur, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zusätzlich bestehe die Chance, von staatlichen Investitionsprogrammen, vor allem in den USA, zu profitieren./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2021 / 15:56 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2021 / 16:02 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.