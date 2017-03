DZ Bank erhöht fairen Wert für Klöckner & Co - 'Verkaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co (KlöCo) nach Zahlen von 9 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen.Die Jahreszahlen des Stahlhändlers hätten keine größeren Überraschungen bereitgehalten, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Donnerstag. Er hob zwar seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie an, doch sei die Aktie immer noch teuer, monierte Schlamp. Das Chance-Risiko-Profil sei nach wie vor unvorteilhaft./ck/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.