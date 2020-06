DZ Bank erhöht fairen Wert für Klöckner & Co - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Aktie von Klöckner & Co von 3,40 auf 4,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen.Das zweite Quartal werde nicht so schwach ausfallen wie befürchtet, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Verweis auf Aussagen des Stahlhändlers. Er rechnet in den kommenden Monaten mit einer langsamen Belebung beim Absatz, wenngleich der für Klöckner wichtige Automobilmarkt weiter schwierig bleiben dürfte. Seine Gewinnschätzungen hob Schlamp leicht an./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2020 / 13:57 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2020 / 14:05 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.