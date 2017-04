DZ Bank erhöht fairen Wert für ElringKlinger - 'Verkaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ElringKlinger nach endgültigen Jahreszahlen von 13,50 auf 16,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen.Analyst Michael Punzet überarbeitete in einer Studie vom Montag seine Schätzungen vor allem für die Jahre 2017 bis 2019. Der Ausblick für das laufende Jahr erscheine realistisch und Punzet erwartet daher keine negativen Überraschungen in den kommenden Quartalen. Allerdings sieht der Experte das mittelfristige Margenziel, insbesondere mit Blick auf die Entwicklung in den letzten Jahren, eher als ambitioniert an./la/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.